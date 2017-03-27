На приватизацию в Азербайджане выставят еще 141 гособъект

Государственный комитет по вопросам имущества 18 апреля 2017 года выставит на приватизацию 141 гособъект, сообщает ведомство в понедельник.

Среди этих объектов 29 малых предприятий, 25 акционерных обществ и 87 нежилых участков.

Выставленные на продажу государственные объекты в основном представляют сферы строительства, промышленности, транспорта и др.

Согласно сообщению, малые предприятия расположены в Баку, Сумгаите, Шамкирском, Ленкоранском, Загатальском, Тертерском, Балакенском и других районах республики.

Более подробную информацию о приватизируемых предприятиях и объектах можно получить на профильном сайте ГКВИ — www.privatization.az.