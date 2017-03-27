Трамп назначил зятя на высокую должность

Зять Дональда Трампа — Джаред Кушнер — возглавит новое подразделение, задачей которого будет поиск путей реализации ключевых предвыборных обещаний главы государства, сообщает Washington Post.

Предполагается, что эта структура станет своего рода оперативной группой, состоящей из бывших руководителей коммерческих организаций, которая должна "привнести свежее мышление" в Вашингтон.

"Правительственная стагнация приводит к повсеместному застою, перерасходам средств и торможению. Я применю к государству свой образ мысли с опережением сроков, в пределах бюджета", — заявил президент США.

Формирование нового управления под руководством Джареда Кушнера еще раз подтверждает влияние зятя Трампа в администрации. Он определяет ряд внешне- и внутриполитических решений, а также отвечает за подбор персонала при президенте.