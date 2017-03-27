НАТО проводит воздушные учения в Эстонии

Дислоцированные на авиабазе Эмари истребители ВВС Германии Eurofighter в понедельник, вторник, среду и пятницу проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии. Учения согласованы с департаментом авиации и акционерным диспетчерским обществом Lennuliiklusteenindus, отмечает портал ERR.

Полеты пройдут на высоте не менее 500 футов (152 м) и вдали от населенных пунктов, сообщили в главном штабе сил обороны страны.

Страны НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для проведения учений и тренировок ВВС, в том числе бреющих полетов.

По решению Североатлантического альянса ВВС стран НАТО с 29 марта 2004 года в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы.

ВВС Германии приступили к охране воздушного пространства балтийских стран 31 августа. На авиабазе Шяуляй в Литве с 5 января дислоцирован авиаотряд Королевских ВВС Нидерландов, использующий истребители F-16.