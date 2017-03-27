 

Убийство в ночном клубе Баку

 

В Баку в ночном клубе совершено убийство. Как сообщает АПА, 25 марта в доме Рахиля Меликова, проживающего на территории жилого массива «Гушчулуг» в городе Хырдалан, было обнаружено тело его друга Тельмана Мамедова со следами насилия. 

В ходе расследования стало известно, что Т.Мамедов вместе со своим другом находился в одном из ночных клубов Насиминского района. Между администратором клуба Фархадом Мусаевым и Т.Мамедовым произошел конфликт, в результате чего Ф.Мусаев ударил кулаком Т.Мамедова. Т.Мамедов упал и ударился головой. Затем Р.Меликов привез своего друга к себе домой, где он и скончался.

В результате проведенных сотрудниками Абшеронского РУП оперативно-розыскных мероприятий Ф.Мусаев задержан.

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