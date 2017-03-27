 

Азербайджан увеличил экспорт с «Шахдениз»

 

Экспорт азербайджанского газа в рамках «Стадии-1» разработки месторождения «Шахдениз» в январе-феврале 2017 года составил 1 млрд 295 млн кубометров, что на 0,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в Госкомитете по статистике, передает Интерфакс.

«На долю экспорта газа с месторождения «Шахдениз» пришлось 29,9% всего газа, транспортируемого по магистральным газопроводам в январе-феврале 2017 года»,  отметили в Госкомстате.

По данным статистики, в целом магистральными газопроводами Азербайджана в январе-феврале 2017 года транспортировано 4 млрд 329,8 млн кубометров газа, что на 8,5% выше показателя января-февраля 2016 года.

В 2016 году экспорт азербайджанского газа в рамках «Стадии-1» разработки месторождения «Шахдениз» составил 7 млрд 145,1 млн кубометров.

Контракт на разработку месторождения «Шахдениз» был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шахдениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с «Шахдениз» осуществляется в рамках «Стадии-1».

В рамках «Стадии-1» заключены соглашения о продажах газа между Турцией, Азербайджаном и Грузией. Для экспорта азербайджанского газа в Турцию построен Южнокавказский трубопровод протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии).

698 просмотров


Старости
Берти Фогтс: «Уровень футбола в Азербайджане соответствует 3-й немецкой лиге»
Берти Фогтс: «Уровень футбола в Азербайджане соответствует 3-й немецкой лиге»
Наша погода
Сегодня 18° / 6°
28 Март 11° / 7°
29 Март 13° / 6°
30 Март 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7201 AZN
1 EUR   =   1.8654 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Элин Сулейманов обсудил с еврейской диаспорой Азербайджан фото
Китай вернул из-за рубежа 2,5 тысячи беглых казнокрадов
Октай Асадов отправился в Россию
Завтра в Баку будет пасмурно
В Киеве готовятся к встрече Порошенко и Трампа
Сейран Оганян не исключил своего ареста
В отделе полиции Геранбоя скончался задержанный
Азербайджан — лидер по импорту российских автомобилей
Глава МИД Турции посетит Россию 29 марта
Азербайджан научился играть в футбол! И удивил Германию
Азербайджан увеличил экспорт с «Шахдениз»
Убийство в ночном клубе Баку
НАТО проводит воздушные учения в Эстонии
Трамп назначил зятя на высокую должность
На приватизацию в Азербайджане выставят еще 141 гособъект
Контрабандисты пытались незаконно проникнуть в Азербайджан
Навального привезли в Тверской суд Москвы
Марин Ле Пен предрекла кончину Евросоюза
Пакистан отгораживается от Афганистана стеной
«Азеришыг» о светлых праздничных днях
В России разоблачили крупную группу торговцев оружием
Kapital Bank предлагает кредиты наличными с 3%-ной скидкой
Зия Мамедов об аресте имущества своего сына
В Хакасии погромщики азербайджанских кафе признали свою вину
Артур Расизаде не отправился на заседание ГУАМ в Киеве