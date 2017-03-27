Азербайджан увеличил экспорт с «Шахдениз»

Экспорт азербайджанского газа в рамках «Стадии-1» разработки месторождения «Шахдениз» в январе-феврале 2017 года составил 1 млрд 295 млн кубометров, что на 0,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в Госкомитете по статистике, передает Интерфакс.

«На долю экспорта газа с месторождения «Шахдениз» пришлось 29,9% всего газа, транспортируемого по магистральным газопроводам в январе-феврале 2017 года», — отметили в Госкомстате.

По данным статистики, в целом магистральными газопроводами Азербайджана в январе-феврале 2017 года транспортировано 4 млрд 329,8 млн кубометров газа, что на 8,5% выше показателя января-февраля 2016 года.

В 2016 году экспорт азербайджанского газа в рамках «Стадии-1» разработки месторождения «Шахдениз» составил 7 млрд 145,1 млн кубометров.

Контракт на разработку месторождения «Шахдениз» был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шахдениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с «Шахдениз» осуществляется в рамках «Стадии-1».

В рамках «Стадии-1» заключены соглашения о продажах газа между Турцией, Азербайджаном и Грузией. Для экспорта азербайджанского газа в Турцию построен Южнокавказский трубопровод протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии).