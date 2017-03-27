Чуда не произошло — сборная Германии выиграла у Азербайджана. Выиграла крупно — 4:1, но от этого поражения не веет безнадежностью, как часто бывало раньше даже при менее крупных проигрышах сборной Азербайджана.

И дело не только в голе, который в великолепном стиле соорудили Афран Исмайлов, отдавший пас-конфетку, и Дмитрий Назаров, оставивший не у дел капитана сборной Германии Сами Хедиру и здорово пробивший в дальний угол. Дело в самой игре, которую показала наша команда. Никакой трусости, никакой игры на отбой, желание постоянно играть в пас, несмотря на жесткий прессинг соперников. И как только удавалось сделать хотя бы три-четыре точные передачи подряд, сразу возникало свободное пространство, зарождалась атака, взрывались трибуны…

Другой вопрос, что использовать должным образом возникающие пустоты в позициях соперника мы пока не научились. Иначе создали бы больше моментов даже у ворот такой сильной сборной, как Германия. И забитых мячей у нас сейчас было бы не три за пять матчей, а побольше.

Игра с Германией развеяла сомнения, возникшие после крупного поражения в ноябре от Северной Ирландии: 7 очков сборная Азербайджана в нынешнем отборочном цикле набрала не случайно.

Роберт Просинечки после игры с немцами не зря заметил: «Если бы сегодня соперником сборной была не Германия, а какая-то другая команда, мы с такой игрой ее победили бы». Понятно, что под «другой командой» хорват имел в виду сборную рангом ниже, чем Германия. И действительно, Норвегию Азербайджан победил дома, сыграв куда скромнее, чем вчера. Тут, кстати, уместно будет сравнить атмосферу на Олимпийском стадионе, который сейчас готовится к Исламиаде, и на стадионе имени Тофика Бахрамова. Вторая по вместимости арена страны с футбольной точки зрения более уютная, и поддержка родных трибун здесь ощущается лучше. Об этом говорят и сами футболисты. Наверное, чтобы создать такую же атмосферу на Олимпийском стадионе, нужно, чтобы 68-тысячный стадион был заполнен до отказа. Но это вряд ли возможно. Даже на игру с Италией пришло около 50 тысяч болельщиков. Вряд ли Олимпийский был бы заполнен и на этот раз, если бы матч с Германией состоялся там.

Но вернемся к самой игре. Если говорить о персоналиях, то во вчерашнем матче, конечно же, здорово выглядел Дмитрий Назаров, особенно в первом тайме. Он выделялся с первых минут. Его настрой и уверенность постепенно передались всей команде. Назаров, выступающий в составе аутсайдера 2-й бундеслиги - клуба «Ауэ», играл с такой спортивной злостью, словно именно от этого матча зависела его дальнейшая футбольная судьба. И надо сказать, что в Германию Дмитрий вернется с высоко поднятой головой.

Хорошую оценку за матч с немцами получил бы и Афран Исмайлов, если бы не грубейшая ошибка, которая привела ко второму голу в наши ворота. Не просто так говорят, что соперники уровня сборной Германии ошибок почти не прощают. Обратите внимание, как после «обреза» Афрана в нашу штрафную площадь ринулся Томас Мюллер. Сколько в мире футболистов, которые в такой ситуации могут моментально «включиться», совершить рывок, получить мяч, обыграть вратаря и забить? Это я к тому, что, соверши Исмайлов такую же ошибку в игре с Норвегией, Чехией или Северной Ирландией, вполне возможно, что гола в свои ворота удалось бы избежать. С немцами же такой ляп обернулся пропущенным мячом.

Второй гол Афрана не сломил. Во втором тайме почти все атаки строились через его правый фланг. Но то ему не удавалось сделать точную передачу в штрафную площадь, то партнеры не оказывали должной поддержки. Однако это не отменяет того, что Исмайлов во втором тайме был самым активным в линии нападения сборной Азербайджана. Просинечки после игры хвалил его, несмотря на ошибку. С хорватским специалистом можно не соглашаться во многом, но, говоря об Афране, он прав. Исмайлов — футболист, способный обострить игру. Он может обыграть своего оппонента на фланге, отдать острый пас в штрафную или, в крайнем случае, заработать угловой. Одним словом, это игрок, который держит соперника в напряжении. Сколько таких азербайджанских футболистов вы знаете? Если Афран в форме, он должен быть на поле, потому что лучше него на этой позиции у сборной Азербайджана никого нет. Другое дело, что Исмайлов далеко не всегда бывает готов должным образом.

Ему явно не хватало взаимопонимания с Рамилем Шейдаевым. Уроженец Санкт-Петербурга, как всегда, старался изо всех сил, выполнил огромный объем работы, но создать чего-то острого не смог. Такое ощущение, что партнеры по сборной пока не понимают, как играть с Рамилем, а ему не удается подстроиться под них. Тем не менее, Шейдаев вновь произвел приятное впечатление. Рано или поздно его старательность принесет плоды, особенно если она будет подкреплена наличием игровой практики в словацкой «Жилине».

Не играет сейчас в своем клубе и голкипер Кямран Агаев. Просинечки заявил, что в пропущенных голах вратарь не виноват. Да, грубых ошибок он не совершал. Но по первому и особенно по второму голу к Агаеву есть вопросы. В эпизоде с первым голом он, возможно, мог выдвинуться на пару шагов вперед и перехватить мяч, направлявшийся в сторону Шюррле. А перед вторым голом Кямран после ошибки Афрана выбежал из ворот, как на пожар, хотя в данном случае, наоборот, стоило остаться в «рамке». В итоге вратарь «Боавишты» не успел помешать Мюллеру, позволив тому обыграть себя и отправить мяч в пустые ворота.

Многие болельщики надеялись увидеть вчера дебют в сборной юного таланта Рената Дадашева, впервые вызванного в национальную команду. Интерес к его персоне, разумеется, подогрела заметка в немецком издании Bild. Там было написано, что Ренату за согласие выступать за сборную Азербайджана заплатили миллион долларов и подарили то ли квартиру, то ли дом. Кстати, журналист Bild на вчерашней послематчевой пресс-конференции упрямо заявил, что издание, в котором он работает, такой статьи не публиковало. Немец отступил только после того, как азербайджанские журналисты предложили показать ему эту заметку.

Не знаю, сыграла ли какую-то роль эта публикация, но Просинечки посчитал, что Дадашев пока не готов к матчу с соперником уровня Германии и не включил его даже в заявку.

Ясно, что информацию о миллионе долларов и подаренной квартире вряд ли кто-то подтвердит. АФФА ее уже опровергла, заявив, что в финансовых отчетах, представленных Ассоциацией на ее недавней Конференции, нет подобных расходов.

Понятно, что их там нет и быть не может, потому что речь идет о неофициальных выплатах. Миллион долларов – это действительно очень большая сумма даже для такого перспективного футболиста, как Ренат Дадашов. Вполне логично не верить в то, что ему столько заплатили. Но и то, что футболист юношеских сборных Германии, забивший за них 17 голов в 20 матчах, решил сменить спортивное гражданство абсолютно безвозмездно, руководствуясь лишь «зовом сердца», тоже вызывает определенные сомнения. Подобные вопросы возникали и при переходе под знамена Азербайджана Рамиля Шейдаева, решившего резко покинуть родной «Зенит» и уехать из России, в юношеских сборных которой он стал чемпионом Европы 2013 года и вице-чемпионом Европы-2015. Если эти ребята согласились выступать за Азербайджан только из любви к Родине родителей – честь им и хвала. И в таком случае пусть будет стыдно тем, кто распускает о них нелицеприятные слухи!

И снова о прошедшей игре. Хочется напомнить, что до гола Назарова сборная Германии не пропускала 679 минут, то есть семь игр. В последний раз ворота немцев поразила сборная Франции в полуфинале чемпионата Европы-2016. Было это 7 июля. С тех пор забить Германии пытались Италия, Англия, Финляндия, Норвегия, Чехия, Северная Ирландия и Сан-Марино, и ни одной команде это не удалось.

Во вчерашнем матче в ворота Бундесманшафт мог быть назначен пенальти. Во втором тайме в одном из эпизодов футболисты сборной Азербайджана просили итальянского арбитра Даниэле Орсато назначить 11-метровый – якобы мяч попал в руку кому-то из немцев. Увы, повтор этого эпизода во время телетрансляции так и не был продемонстрирован. Жирная двойка тем, кто занимался показом!

После 5 туров – половины отборочного пути – у сборной Азербайджана 7 очков. У Германии стопроцентный показатель – 15 очков, у Северной Ирландии – 10, у Чехии – 8, у Норвегии – 3, у Сан-Марино очков нет.

Ближайший матч у нашей команды - против североирландцев. Он состоится 10 июня на «Баксель Арене». Игра с Северной Ирландией важнейшая в том плане, что если мы эту встречу проиграем, то фактически лишимся шансов на 2-е место. Если выиграем или сыграем вничью, то продолжим борьбу или, как сказал Просинечки, «наш сон продолжится». Главный тренер уже рассказал о планах подготовки. Перед игрой будет проведен 20-дневный сбор, намечены два товарищеских матча.

Проблема в том, что из-за Исламиады чемпионат Азербайджана в этом году завершится 29 апреля, а 5 мая будет сыгран финал Кубка страны. Получается, что перед матчем с Северной Ирландией футболисты сборной, играющие в Азербайджане, больше месяца не будут иметь официальной игровой практики. Удастся ли решить данную проблему при помощи сбора и двух контрольных игр – большой вопрос. Радует, что хоть Ричард Алмейда уже, вероятнее всего, получит разрешение играть за Азербайджан и сможет помочь сборной.

Если мы обыграем Северную Ирландию, как сделали это в 2013 году, то у обеих команд будет по 10 очков. Затем в оставшихся играх сборную Азербайджана будут ждать матчи с Норвегией (в гостях), с Сан-Марино (дома), с Чехией (дома) и Германией (в гостях). У Северной Ирландии календарь будет такой: Сан-Марино (в гостях), Чехия (дома), Германия (дома) и Норвегия (в гостях).

У североирландцев календарь более удобный, потому что с Германией они будут играть дома в предпоследнем туре. Немцы к тому времени, скорее всего, уже обеспечат себе путевку на чемпионат мира и приедут в Белфаст в расслабленном состоянии, а также, возможно, без некоторых основных игроков. А в последнем туре британцев ждет выезд в Норвегию, которая уже практически потеряла шансы на 2-е место.

Азербайджан отправиться в Германию на финише отбора. Перед своими болельщиками немцы, даже уже гарантировав себе билет в Россию, будут играть как надо. Так что, если у Северной Ирландии хоть какие-то шансы отобрать очки у немцев все же есть, то у нас их практически не будет.

В предпоследнем туре команда Роберта Просинечки примет в Баку Чехию. Какая из команд будет в октябре продолжать борьбу за 2-е место - сейчас предсказать сложно. Чехия, кстати, 10 июня играет на выезде с Норвегией, затем дома с Германией, в гостях с Северной Ирландией, в гостях с Азербайджаном и завершит отборочный турнир домашним матчем с Сан-Марино. Очень сложный календарь, ибо предстоят выездные матчи с основными соперниками.

Из всего выше написанного делаем вывод, что фаворитом в борьбе за 2-е место является Северная Ирландия. Она им останется, даже если проиграет в Баку. Ну а сборная Азербайджана, которая никогда не занимала в отборочных турнирах место выше 4-го, постарается как можно дольше в этой борьбе поучаствовать.

Ближайшая цель – победить Северную Ирландию или хотя бы не проиграть ей.

…На послематчевую пресс-конференцию главный тренер сборной Германии Йоахим Лев пришел в отличном настроении и с удовольствием общался с прессой. Сказал он и несколько приятных вещей о сборной Азербайджана. Как человек, побывавший на сотнях таких пресс-конференций, более-менее научился отличать банальные комплименты в адрес побежденного соперника, сделанные из вежливости, и искреннее восхищение.

Так вот, Йоахим Лев был действительно удивлен игрой сборной Азербайджана и не скрывал этого.

Завершить этот материал хотелось бы его словами, словами тренера чемпионов мира:

«Ваша сборная стала абсолютно другой по сравнению с тем, что было раньше, когда мы были в одной группе. Команда играет более уверенно, больше атакует, не отсиживается в обороне. Победа над Норвегией, ничья с Чехией не случайны. Я анализировал эти игры. Сборная Азербайджана стала абсолютно другой командой. Нам не было легко. Конечно, я хотел бы, чтобы мы не пропустили в восьмой игре подряд. Но Азербайджан забил нам. Ваша команда играла хорошо до гола. Я чувствую, что азербайджанский футбол прогрессирует. Футболисты стали лучше обращаться с мячом. Азербайджанский футбол большими шагами идет вперед, машаллах!»