Азербайджан — лидер по импорту российских автомобилей

Российские экспортеры автомобилей резко увеличили объемы продаж, последние данные по динамике поставок автомобилей за рубеж выглядят оптимистично: по данным Федеральной таможенной службы, по итогам января экспорт легковых автомобилей из России в штучном выражении вырос почти в 2,5 раза по сравнению с январем 2016 года (до 3,7 тыс. шт.), в стоимостном — на 54% (до $51,9 млн). Основным направлением для экспорта российских автомобилей является ближнее зарубежье, а лидером по экспорту российских автомобилей (помимо стран ЕАЭС) является Азербайджан, говорится в отчете компании «Автостат», сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ.

Если в 2015 году из России было экспортировано порядка 40 тыс. автомобилей, то по итогам 2016-го, по предварительным данным Российского экспортного центра (РЭЦ), из РФ за рубеж было поставлено 60 тыс. авто. В текущем же году экспорт ожидается на уровне 110 тыс. машин, к 2020 году достигнет отметки в 250 тыс. единиц.

Ключевым стимулом развития экспорта автомобилей из России являются избыточные производственные мощности, которые образовались в результате падения российского автомобильного рынка, говорится в отчете. Согласно подсчетам, автозаводы традиционных российских автопроизводителей и ведущих мировых концернов способны в общей сложности выпускать 3,2 млн автомобилей в год.

Однако внутренний российский автомобильный рынок по итогам прошлого года составил 1,4 млн машин, примерно такой же объем ожидается в этом году. Соответственно производители ищут пути поставок своей автомобильной продукции за пределы России, к тому же это становится выгодно в связи с падением рубля.

Так, марка Renault объявила о планах экспорта производимого в Москве кроссовера Kaptur в Азербайджан.

Традиционные российские автопроизводители также говорят об усилении экспорта по ряду направлений. Так, «АвтоВАЗ» заявляет о том, что поставки автомобилей Lada в Азербайджан за последний год увеличились в 2,5 раза.

Примечательно, что в последнее время из России существенно активизировался экспорт не только автомобилей, но и автомобильных комплектующих.