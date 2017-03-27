Сейран Оганян не исключил своего ареста

«Мы находимся в Армении, где исключать что-либо нельзя». Об этом на встрече с журналистами 27 марта заявил бывший министр обороны Армении, лидер блока «Оганян-Раффи-Осканян» Сейран Оганян, комментируя муссируемую в СМИ информацию о своем возможном аресте, передает Новости-Армения.

«Мне говорили об этом, но в ходе агиткампании не остается времени на то, чтобы уделить внимание таким бытовым вопросам и интригам. Вы знаете, что я новый человек в политике, но очень быстро вник в ситуацию и сформировал круг тех грамотных и приверженных людей, с которыми работаю.

Считаю, что все это — дезинформация. Я езжу по Армении, нахожусь в центре политических процессов, и если бы были такие сведения, то кто-то из представителей правовой сферы хоть однажды затронул бы их. Но мы находимся в Армении, и ничего не исключается», — сказал Оганян.