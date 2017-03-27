 

Сейран Оганян не исключил своего ареста

 

«Мы находимся в Армении, где исключать что-либо нельзя». Об этом на встрече с журналистами 27 марта заявил бывший министр обороны Армении, лидер блока «Оганян-Раффи-Осканян» Сейран Оганян, комментируя муссируемую в СМИ информацию о своем возможном аресте, передает Новости-Армения.

«Мне говорили об этом, но в ходе агиткампании не остается времени на то, чтобы уделить внимание таким бытовым вопросам и интригам. Вы знаете, что я новый человек в политике, но очень быстро вник в ситуацию и сформировал круг тех грамотных и приверженных людей, с которыми работаю.

Считаю, что все это  дезинформация. Я езжу по Армении, нахожусь в центре политических процессов, и если бы были такие сведения, то кто-то из представителей правовой сферы хоть однажды затронул бы их. Но мы находимся в Армении, и ничего не исключается»,  сказал Оганян.

1204 просмотров


Старости
Берти Фогтс: «Уровень футбола в Азербайджане соответствует 3-й немецкой лиге»
Берти Фогтс: «Уровень футбола в Азербайджане соответствует 3-й немецкой лиге»
Наша погода
Сегодня 18° / 6°
28 Март 11° / 7°
29 Март 13° / 6°
30 Март 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7201 AZN
1 EUR   =   1.8654 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Элин Сулейманов обсудил с еврейской диаспорой Азербайджан фото
Китай вернул из-за рубежа 2,5 тысячи беглых казнокрадов
Октай Асадов отправился в Россию
Завтра в Баку будет пасмурно
В Киеве готовятся к встрече Порошенко и Трампа
Сейран Оганян не исключил своего ареста
В отделе полиции Геранбоя скончался задержанный
Азербайджан — лидер по импорту российских автомобилей
Глава МИД Турции посетит Россию 29 марта
Азербайджан научился играть в футбол! И удивил Германию
Азербайджан увеличил экспорт с «Шахдениз»
Убийство в ночном клубе Баку
НАТО проводит воздушные учения в Эстонии
Трамп назначил зятя на высокую должность
На приватизацию в Азербайджане выставят еще 141 гособъект
Контрабандисты пытались незаконно проникнуть в Азербайджан
Навального привезли в Тверской суд Москвы
Марин Ле Пен предрекла кончину Евросоюза
Пакистан отгораживается от Афганистана стеной
«Азеришыг» о светлых праздничных днях
В России разоблачили крупную группу торговцев оружием
Kapital Bank предлагает кредиты наличными с 3%-ной скидкой
Зия Мамедов об аресте имущества своего сына
В Хакасии погромщики азербайджанских кафе признали свою вину
Артур Расизаде не отправился на заседание ГУАМ в Киеве