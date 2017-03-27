 

В Киеве готовятся к встрече Порошенко и Трампа

 

Встреча президента Украины Петра Порошенко и американского лидера Дональда Трампа состоится после согласования сторонами повестки дня и тем переговоров. Об этом в понедельник, 27 марта, в интервью изданию «Сегодня» сообщил заместитель главы администрации украинского лидера Константин Елисеев.

«Используются все возможности для того, чтобы подготовить главную и ключевую встречу — украинско-американский саммит. Встреча на высшем уровне состоится, как только две стороны согласуют повестку дня, а также наполнение будущей встречи. Конечно, мы бы хотели, чтобы это произошло как можно быстрее», — сообщил Елисеев.

10 марта Елисеев сказал, что дипломаты работают над организацией скорейшей встречи Порошенко и Трампа.

«Принципиально важно, чтобы она действительно состоялась до предстоящей встречи президента Трампа с президентом России», — заявил чиновник.

По его словам, украинский лидер вскоре посетит Вашингтон, в настоящее время идет проработка возможных тем встречи Порошенко и Трампа. Елисеев подчеркнул, что в зависимости от этого будут определены конкретные даты.

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