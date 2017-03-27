 

Октай Асадов отправился в Россию

 

Возглавляемая председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым делегация парламента 27 марта отправилась в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию Парламентской ассамблеи СНГ, а также в заседании Совета организации, 46-м пленарном заседании и заседании постоянных комиссий, сообщает пресс-служба парламента.

В состав делегации входят депутаты Камилла Алиева, Руфат Гулиев, Малик Гасанов, Миркязым Кязымов, Игбал Мамедов, Рустам Халилов, Эльмира Ахундова, Азай Гулиев, а также руководитель аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

На заседании Совета ПА СНГ ожидается принятие декларации в связи с 25-летием организации.

На пленарном заседании будет рассмотрено более десяти модельных законов.

В ходе визита намечается ряд встреч Октая Асадова с руководителями делегаций, принимающих участие в мероприятиях ПА СНГ.

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