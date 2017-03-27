Китай вернул из-за рубежа 2,5 тысячи беглых казнокрадов

Власти КНР в рамках кампании «Небесная сеть» с 2014 по 2016 год вернули из-за рубежа 2566 беглых коррупционеров, пытавшихся скрыться более чем в 90 странах мира. При этом в страну удалось возвратить и вывезенные ими 8,6 миллиарда юаней (125 миллионов долларов). Об этом сообщает China Daily.

По данным издания, 1293 человека приехали в Китай сами, оформив явку с повинной. 410 обвиняемых во взяточничестве ранее были членами Коммунистической партии Китая, занимая различные посты в госаппарате.

Отмечается, что 39 возвращенных чиновников входили в сотню наиболее активно разыскиваемых беглецов.

В заявлении китайских властей отмечается, что «Небесная сеть» «эффективно способствовала прекращению бегства чиновников за границу». Если в 2014 году за границу пытался уехать 101 госслужащий, то в прошлом году — всего 19.