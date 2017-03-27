 

Элин Сулейманов обсудил с еврейской диаспорой Азербайджан фото

 

В контексте нынешних сложных геополитических процессов существует особая потребность в опирающемся на долгосрочные интересы стратегическом подходе США к Южному Кавказу. Об этом заявил посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, выступая на семинаре на тему «Новые партнеры: Израиль и Кавказский регион», состоявшемся в рамках проходящей в Вашингтоне политической конференции на 2017 год самой авторитетной в США еврейской организации  Американо-Израильского комитета общественных дел (AIPAC).

По сообщению Посольства Азербайджана в США, в этом году в работе конференции приняли участие 19 тысяч делегатов.

Приглашаемый традиционно в последние годы на политические конференции AIPAC посол Азербайджана в США Элин Сулейманов выступил на мероприятии в качестве основного оратора. На мероприятии, модератором которого был исполнительный директор Национальной коалиции поддержки евразийских евреев Марк Леви, также выступили профессор Университета Хайфы, исследователь американского Джорджтаунского университета Бренда Шафер и директор Института Центральной Азии и Кавказа и программы исследования Шелкового пути Университета Джонса Хопкинса Сванте Корнелл.

Отметив, что Азербайджан является историческим пространством мирного сосуществования различных конфессий, Э.Сулейманов подчеркнул, что Израиль одним из первых признал государственную независимость Азербайджана. Он сказал, что в то же время Азербайджан в вопросах энергетики и борьбы с терроризмом тесно сотрудничает с США, и заявил о чрезвычайной важности устойчивой поддержки энергетических проектов в регионе со стороны Вашингтона.

С.Корнелл и Б.Шафер, отметив, что Азербайджан является толерантной страной с открытым обществом, подчеркнули, что, несмотря на оккупацию 20% территории республики и наличие более одного миллиона вынужденных переселенцев, общественность страны отказалась от радикализма, и основные экономические ресурсы правительства направлены на развитие.

 

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Элин Сулейманов обсудил с еврейской диаспорой Азербайджан фото
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