 

Памятник Мушвигу восстановлен По следам наших выступлений; видео

Автор: Отдел информации 

Памятник поэту Микаилу Мушвигу восстановлен, сообщил журналистам председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбей Гасымзаде.

По его словам, бюст восстановлен 27 марта.

«Памятник восстановлен немного позади от своего прежнего места, перед зданием. С завтрашнего дня на территории начнутся работы по благоустройству», - сказал Э.Гасымзаде.

Напомним, памятник выдающемуся азербайджанскому поэту Микаилу Мушвигу был снесен 27 февраля 2017 года ОAО Azəravtoyol без согласования с Министерством культуры и Исполнительной властью города Баку. Haqqin.az развернул настоящую кампанию в защиту памятника, широко осветив данный факт варварства. Снос памятника вызвал широкий протест общественности. Свою крайнюю обеспокоенность разрушением памятника выразил и президент Азербайджана Ильхам Алиев, который поручил наказать виновных и восстановить памятник.

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