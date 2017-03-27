 

Moody's сравнил экономики Азербайджана и Казахстана

 

Казахстан демонстрирует большую, чем Азербайджан, устойчивость к снижению нефтяных цен. Как сообщает Report, об этом говорится в сравнительном анализе экономик двух стран, опубликованном международным рейтинговым агентством Moody’s.

По мнению агентства, Казахстан и Азербайджан испытывают схожие трудности в связи с падением цен на нефть с ценовых максимумов, отмечавшихся в середине 2014 года. К ним относятся резкое замедление экономики, двузначная инфляция, сокращение объема валютных резервов и ухудшение ситуации в банковском секторе.

Однако более высокая диверсификация экономики Казахстана по сравнению с азербайджанской экономикой, более сильные государственные институты и более низкий уровень долга обуславливают более высокую устойчивость Казахстана к давлению негативных факторов.

Темпы роста экономики и наполняемость бюджета обеих стран в сильной степени зависят от доходов от экспорта углеводородов, при этом Азербайджан более уязвим к снижению нефтяных цен, чем Казахстан, поскольку его экономика в три с половиной раза меньше, а уровень доходов составляет половину казахстанского. Казахстан также добился большего прогресса в области улучшения своего бизнес-климата и устранения других структурных препятствий на пути экономического роста.

В 2015 году нефть и газ занимали 89% в структуре товарного экспорта Азербайджана и 26% в структуре номинального ВВП, обеспечивая 60-70% доходов консолидированного государственного бюджета. У Казахстана эти показатели равны соответственно 76%, 18% и 42%.

Кроме того, уровень развития государственных институтов в Казахстане выше, чем в Азербайджане, что позволяет ему более эффективно реагировать на неблагоприятные экономические факторы. Казахстан демонстрирует более высокие показатели эффективности государственного управления, его статистические данные более доступны и транспарентны.

Банки обеих стран испытывают трудности. Прогноз по банковским системам обеих стран «негативный», поскольку доля проблемных кредитов составляет 25% от общего объема выданных кредитов в Азербайджане и 37%  в Казахстане.

Государственный долг у Азербайджана выше, чем у Казахстана, но обе страны имеют достаточное пространство для фискального маневра. С 2014 по 2016 год долг Азербайджана к ВВП вырос примерно до 30% в результате оказания государством прямой поддержки банковскому сектору. Долг Казахстана к ВВП за тот же период вырос менее чем на 10 процентных пунктов.

Moody's прогнозирует рост экономики Казахстана в 2017-2018 годах соответственно на 2,5% и 2,6%, Азербайджана  на 1,1% и 1,9%.

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