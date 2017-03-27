Эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум встретился с детьми из Азербайджана.

Как стало известно haqqin.az, отдыхавшие в Дубае внуки азербайджанского предпринимателя Балабека Зульфугарова встретили эмира Дубая шейха Аль Мактума. Дети подошли поздороваться с шейхом, который, узнав, что они из Азербайджана, пригласил их в гости и сделал коллективное фото.

Примечательно, что произошло это тогда, когда в ОАЭ с рабочим визитом находился президент Армении Серж Саргсян, который на тот момент тщетно добивался встречи с эмиром Дубая.

Этот случай в очередной раз свидетельствует об особом отношении к Азербайджану в ОАЭ. Руководство ОАЭ проводит встречи не только с высокопоставленными лицами Азербайджана, но и обычными детьми из этой страны.