 

Эмир Дубая заставил ждать Саргсяна и встретился с детьми из Азербайджана фото

Автор: Отдел информации 

Эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум встретился с детьми из Азербайджана.

Как стало известно haqqin.az, отдыхавшие в Дубае внуки азербайджанского предпринимателя Балабека Зульфугарова встретили эмира Дубая шейха Аль Мактума. Дети подошли поздороваться с шейхом, который, узнав, что они из Азербайджана, пригласил их в гости и сделал коллективное фото.

Примечательно, что произошло это тогда, когда в ОАЭ с рабочим визитом находился президент Армении Серж Саргсян, который на тот момент тщетно добивался встречи с эмиром Дубая.

Этот случай в очередной раз свидетельствует об особом отношении к Азербайджану в ОАЭ. Руководство ОАЭ проводит встречи не только с высокопоставленными лицами Азербайджана, но и обычными детьми из этой страны.

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