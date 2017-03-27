 

В Австралии заметили вымершее животное

 

В Австралии в объективы фотоловушек попали животные, похожие на тасманийского волка (тилацина), который считается вымершим. Об этом сообщает The Independent.

Принято полагать, что последний дикий сумчатый волк был убит в 1930 году, а последняя особь, содержащаяся в неволе, умерла в 1936 году. С тех пор было зарегистрировано несколько случаев встречи с тилацинами, однако ни один из них не получил подтверждения.

Ученые решили выяснить, сохранилось ли это хищное сумчатое млекопитающее на австралийском полуострове Кейп-Йорк, чьи экосистемы пока что остаются нетронутыми человеческой деятельностью. Для этого они разместили в местных лесах 50 фотоловушек, которые используются для наблюдения за животными.

В результате камеры зафиксировали в ночное время четырех особей, которые внешним видом напоминали тасманийского волка. По словам ученых, замеченные млекопитающие не были похожи на других крупных животных, проживающих в Австралии, таких, как собаки динго или дикие свиньи. Специалисты намерены продолжить исследования.

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