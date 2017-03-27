В Азербайджане жених собирается подать в суд на не явившихся на свадьбу

Жених в Азербайджане подает в суд на не явившихся на свадьбу гостей, передает в понедельник Vesti.Az со ссылкой на адвоката Вугара Сафарли.

«В Азербайджане обещает начаться не совсем обычная судебная тяжба. Как заявил адвокат Вугар Сафарли, некто, не пожелавший называть свое имя, заявил адвокату, что собирается подать в суд на лиц, которые были приглашены, но не явились на его свадьбу», — передает агентство.

В сообщении отмечается, что удовлетворить подобное обращение нереально.

«Приходится признать, что в последнее время в Азербайджане все больше таких, кто рассматривает проведение свадьбы как своего рода бизнес», — приводит агентство слова адвоката.