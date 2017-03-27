 

Роухани отправился на встречу с Путиным

 

Президент Ирана Хасан Роухани отправился в Москву с официальным визитом, сообщает в понедельник агентство IRNA.

Визит состоится по приглашению президента России Владимира Путина.

В ходе двухдневного визита планируется подписать около 10 документов для расширения сотрудничества в различных областях, в первую очередь в сферах экономики, торговли и промышленности.

За прошедший год товарооборот между двумя странами вырос на 80 процентов  до более чем двух миллиардов долларов. Основная доля торговли приходится на продукцию энергетики, сельского хозяйства и обороны. В ближайшие три года Иран и Россия намерены увеличить объем двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов.

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