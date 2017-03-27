 

В Турции небольшой конфликт обернулся погромами

 

Беспорядки, поводом для которых стало присутствие большого числа сирийских беженцев, прошли в городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции, сообщает газета Hürriyet.

Сообщается, что беспорядки начались после того, как полицейский получил травму, вмешавшись в бытовую ссору между женщиной и мужчиной по имени Мехмет К. якобы сирийского происхождения. После этого собралась толпа в 150 человек, которая сначала хотела линчевать Мехмета К., а затем пошла громить магазины и лавки сирийцев с лозунгами в защиту пострадавшего полицейского.

Полиции удалось отбить у разгневанных горожан Мехмета К. и увезти его в участок. Имуществу сирийцев нанесен ущерб. Они поспешили закрыть свои магазины, а полиция, чтобы избежать еще большего ущерба, оцепила квартал, где расположены их лавки и кафе. В распространенном позже полицией заявлении говорится, что данное выступление против сирийцев в городе является "провокацией, направленной на создание хаоса и разжигание конфликта".

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