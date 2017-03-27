Президент Израиля отказал в помиловании экс-премьеру Ольмерту

Президент Израиля Реувен Ривлин отклонил прошение о помиловании бывшего премьер-министра страны Эхуда Ольмерта, который больше года сидит в тюрьме по обвинению в коррупции.

Пресс-секретарь главы государства Джейсон Ривлин пояснил РИА Новости, что решение Ривлина не лишает Ольмерта права добиваться условно-досрочного освобождения из-под стражи.

"Президент отклонил его просьбу о помиловании. Но у него еще есть возможность обратиться за условно-досрочным освобождением", — сказал собеседник агентства.

До конца тюремного срока Ольмерту остается около шести месяцев. К полутора годам его приговорили за получение взяток в обмен на содействие в строительстве престижного жилого комплекса "Холилэнд" в Иерусалиме. Еще месяц суд добавил за попытки помешать следствию: Ольмерт сознался в том, что уговаривал главу своей канцелярии Шулу Закен молчать на допросах про криминальные эпизоды, которые относятся к периоду его работы на посту столичного градоначальника.