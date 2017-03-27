 

Болгарский министр: «Мы рискуем остаться без азербайджанского газа»

 

Болгария может лишиться газового контракта с Азербайджаном, если строительство интерконнектора Греция — Болгария (IGB) не будет завершено к 2020 году, сказал министр энергетики Болгарии Николай Павлов.

Болгарский Bulgargaz имеет контракт с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) на поставку с месторождения «Шахдениз-2» одного миллиарда кубометров газа в год, что составляет треть внутреннего потребления газа в Болгарии, говорится в интервью министра, опубликованном на сайте Министерства энергетики страны.

«Мы должны обеспечить поставки этих объемов газа. Если строительство интерконнектора не завершится вовремя, мы можем потерять этот контракт. IGB является продолжением «Южного газового коридора» и частью проекта «Вертикальный газовый коридор» Европейского союза»,  добавил Павлов.

Говоря о проблемах в реализации проекта IGB, министр сказал, что наблюдаются задержки с подготовкой анализа эффективности затрат, который должен определить, какие дополнительные гранты можно получить от ЕС.

«С марта 2016 года компания ICGB, занимающаяся реализацией проекта, была осведомлена о необходимости подготовки этого анализа»,  добавил министр.

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