Порошенко: Россия пытается «подорвать» Украину изнутри

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москва пытается рассорить украинцев и «подорвать» страну изнутри. Об этом он сказал в понедельник, 27 марта, на праздновании третьей годовщины со дня создания Нацгвардии, сообщает УНИАН.

«Россия давно поняла, что внешне Украину голыми руками не возьмешь. Поэтому она прилагает немалые усилия, чтобы рассорить украинцев, подорвать нас изнутри», — заявил он.

Порошенко также подчеркнул, что надеется в противостоянии с Россией на выдержку и патриотизм героев Национальной гвардии.