Навального арестовали на 15 суток

Тверской районный суд Москвы отправил оппозиционного политика Алексея Навального под арест на 15 суток, признав его виновным в неподчинении сотрудникам правоохранительных органов во время несогласованной протестной акции, прошедшей в Москве в воскресенье.

По второму административному протоколу - о нарушении правил проведения массовых мероприятий - политика оштрафовали на 20 тысяч рублей. Сам он заявил, что не считает себя виновным.

Первым был рассмотрен протокол о нарушении правил проведения массовых мероприятий. После этого судья Алеся Орехова сразу перешла к рассмотрению второго административного дела, хотя защита политика не была к этому готова.

Адвокат Навального заявила, что ей не предоставили материалы второго административного дела для ознакомления, поэтому попросила перенести заседание на вторник. Однако судья отказала в этом ходатайстве, дав защите пять минут на подготовку.