Сирийские курды захотели забрать «столицу ИГИЛ»

Курдские формирования хотят включить сирийский город Ракка в свою автономию после освобождения города от террористов группировки «Исламское государство» (ИГИЛ), которые де-факто считают его своей столицей. Об этом сообщает Reuters.

«Мы надеемся на это, так как наш проект рассчитан для всей Сирии», - пояснил Салех Муслим, сопредседатель сирийской курдской партии PYD. По его словам, жители Ракки будут сами решать судьбу своего города, однако Муслим надеется, что они решат присоединиться к курдскому проекту.

Создание курдской автономии содержится в проекте конституции, который Москва предложила Сирии. Из названия страны могут исключить слово «арабская», оставив наименование Сирийская Республика. Помимо этого, курды могут получить возможность официально использовать свой язык наравне с арабским.

Из Основного закона предлагают убрать пункт об использовании законов шариата в качестве одного из основных источников права, а также отменить право переизбирать президента на второй семилетний срок.

24 марта министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о начале в ближайшее время операции по освобождению Ракки от боевиков ИГИЛ.

«Это будет очень тяжелое сражение, которое имеет огромное значение», — заявил он.

В российском Министерстве обороны усомнились в таком оптимистичном прогнозе.