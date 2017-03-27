 

Илюмжинова попытались сместить с поста президента ФИДЕ

 

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов рассказал о попытке сместить его с поста руководителя организации, сообщает ТАСС.

«Меня хотели сместить, но это не удалось сделать. Я ничего не подписывал и в отставку не ухожу. Думаю, это дело рук американцев, и это называется подставой», — заявил функционер.

Ранее в понедельник, 27 марта, на сайте ФИДЕ сообщалось, что Илюмжинов объявил о решении уйти в отставку на заседании президентского совета организации в Афинах.

9 ноября пошлого года Госдеп отказал Илюмжинову во въезде в США. Из-за этого он не смог посетить матч за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным, проходивший в Нью-Йорке.

Илюмжинов — бессменный президент ФИДЕ с 1995 года.

97 просмотров


Старости
В Азербайджане жених собирается подать в суд на не явившихся на свадьбу
В Азербайджане жених собирается подать в суд на не явившихся на свадьбу
Наша погода
Сегодня 20° / 7°
28 Март 10° / 6°
29 Март 13° / 6°
30 Март 13° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.7201 AZN
1 EUR   =   1.8654 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Илюмжинова попытались сместить с поста президента ФИДЕ
Центробанк сохранил курс маната
Главы МИД готовят встречу президентов Армении и Азербайджана Заявление американского сопредседателя
Сирийские курды захотели забрать «столицу ИГИЛ»
Из берлинского музея похитили золотую монету весом в 100 кг
Навального арестовали на 15 суток
Налбандян на встрече с посредниками МГ ОБСЕ
Порошенко: Россия пытается «подорвать» Украину изнутри
Болгарский министр: «Мы рискуем остаться без азербайджанского газа»
Президент Израиля отказал в помиловании экс-премьеру Ольмерту
В Турции небольшой конфликт обернулся погромами
Роухани отправился на встречу с Путиным
В Азербайджане жених собирается подать в суд на не явившихся на свадьбу
В Австралии заметили вымершее животное
Нападение на турецких военных
В Сирии сбили российский вертолет
Эмир Дубая заставил ждать Саргсяна и встретился с детьми из Азербайджана фото
Moody's сравнил экономики Азербайджана и Казахстана
Памятник Мушвигу восстановлен По следам наших выступлений; видео
Элин Сулейманов обсудил с еврейской диаспорой Азербайджан фото
Китай вернул из-за рубежа 2,5 тысячи беглых казнокрадов
Октай Асадов отправился в Россию
Завтра в Баку будет пасмурно
В Киеве готовятся к встрече Порошенко и Трампа
Сейран Оганян не исключил своего ареста