 

Джалалов присвоил ружье гитлеровского министра

 

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемого в незаконной продаже оружия и мошенничестве Вели Джалалова.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Ирады Гасанзаде выступил гособвинитель. Он потребовал лишить свободы В.Джалалова на 8 лет и 6 месяцев.

Процесс продолжится 30 апреля.

Согласно обвинению, Вели Джалалов с целью незаконного присвоения чужого имущества злоупотребил доверием и обманул своего знакомого Джавида Багирова, сказав, что продаст принадлежащее ему инкрустированное золотом и серебром двуствольное ружье, которое оценивается в 50 тысяч манатов. По заключению Государственной экспертной комиссии Министерства культуры и туризма ружье произведено в 1936 году в Германии на имя бывшего министра вооружений в правительстве Адольфа Гитлера Альберта Шпеера.

В.Джалалов присвоил ружье. В связи с этим потерпевший Дж.Багиров обратился с жалобой в полицию.  

Кроме того, в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий у Вели Джалалова был также изъят представляющий историческую ценность приобретенный им с целью продажи инкрустированный золотом и серебром меч, относящийся к XVII - XVIII вв. Османской империи.

В отношении В.Джалалова возбуждено уголовное дело по статьям 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом) и 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК АР.

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