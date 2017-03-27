Борис Джонсон перенес свой визит в Россию

Визит главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву отложен из-за изменений в расписании встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО, сообщили РИА Новости в посольстве Великобритании.

"К сожалению, мы вынуждены отложить визит министра иностранных дел Великобритании в Россию, запланированный в этом месяце, в связи с изменениями в расписании встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО", - указали в дипмиссии.

"Министр иностранных дел с нетерпением ждет возможности возобновления визита как можно скорее", — уточнили в посольстве.