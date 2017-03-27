На днях Государственный комитет по статистике сообщил, что потери газа в ПО «Азеригаз» за 2016 год составили 144 миллиона кубометров. Однако глава ПО «Азеригаз« Акпер Гаджиев в своем интервью сайту партии «Ени Азербайджан» утверждает, что эти потери не превышают 2,6 миллиона манатов.

Так чьи же вычисления и, соответственно, показатели более достоверны — Госкомстата или «Азеригаза»? Какими цифрами в случае необходимости следует оперировать?

Если верить отчету авторитетной аудиторской компании Ernst and Young, оказавшемуся в распоряжении haqqin.az, ни одна из этих цифр не отображает реального положения дел, то есть действительные потери газа газового оператора страны гораздо выше даже показателей, приведенных Госкомстатом. Ernst and Young утверждает, что они составляют 700 миллионов кубометров в год. Это количество «голубого топлива» практически соответствует годовому потреблению такой страны, как Албания, и составляет треть нужд за год Армении и Грузии.

Куда деваются 19% поставляемого газа?

Ernst and Young проводила аудиторскую проверку в прошлом году, проанализировав период с 2013 по 2015 год и часть 2016 года. Согласно результатам аудита, расходы «Азеригаз» искусственно завышаются уже на стадии закупки сырья и материалов и далее при транспортировке и ремонтных работах. Основные же проблемы ПО заключаются в увеличении разбаланса газа с 17% до 19% в период с 2013 по 2015 год и более 508 тыс. утечек ежегодно, 76% из которых не устраняются или устраняются позже, чем через 90 дней после выявления. Общий объем потерь от утечек — более 611 млн кубометров.

Отрицательно влияют на расходы «Азеригаз» и колоссальное количество должников – более 691 тыс. абонентов, 80% из которых поставка газа не прекращается, не оплачивают полученное топливо.

Серьезной проблемой является и игнорирование инструкций SOCAR по проведению тендеров на закупку товарно-материальных ценностей (ТМЦ). В целом закупочные цены превышают рыночные в среднем на 20%. И все это на фоне избыточной численности производственного и управленческого персонала, не соответствующей нынешним потребностям ПО.

В результате дисбаланс между производством и потреблением газа в 38 раз превышает средние мировые показатели.

Ernst and Young обнаружила, что в ПО «Азеригаз» не проводится факторный анализ потерь газа, как и анализ для проверки соответствия реализуемого газа сбору средств с абонентов. То есть практически серьезного выявления причин потерь газа не осуществляется.

Согласно результатам аудита, у газового оператора страны имеется дебиторская задолженность в 200 млн манатов и при этом в ПО отсутствует регламент по работе с дебиторской задолженностью.

Основные причины потерь – все же утечки

В рамках аудита с 10 по 16 мая прошлого года Ernst and Young совместно с «Азеригаз» осуществила пилотный проект по факторному анализу и снижению разбаланса. Проект реализовался на базе двух объектов: многоквартирного дома со 121 абонентом и частного сектора с 38 абонентами. Показания измерительных приборов сотрудники аудиторской компании и «Азеригаз» снимали с 10.05.2016 по 16.05.2016 в частном секторе и с 13.05.2016 по 18.05.2016 в многоквартирном доме путем фотофиксации, что исключило риск ошибки при сборе и обработке данных. По завершении пилотного проекта разбаланс газа в многоквартирном доме и частном секторе составил 8,51% и 15,27% соответственно.

Проведенный анализ выявил три фактора возникновения разбаланса, основной из которых — утечки (до 90% от общего объема потерь), а также погрешность приборов учета и отсутствие температурной коррекции.

Совместно с сотрудниками «Азеригаз» и «Темизгаз» было проведено устранение обнаруженных утечек на участке газопровода в частном секторе. После этого было проведено повторное снятие контрольных показаний приборов учета. В результате разбаланс газа составил всего 1,43%.

700 миллионов кубометров исчезнувшего газа в год

«В настоящее время в год фиксируются свыше 508 тысяч случаев утечки газа, а доля своевременного устранения утечек газа составляет 23,6%, что приводит к ежегодным потерям в объеме 700,8 млн кубометров», — отмечается в аудиторском отчете.

Согласно отчету, утечки на надземных трубопроводах составляют 91,6%, однако по объему потерь их доля в общем объеме - лишь 3,5% (24,6 млн кубометров), тогда как 2,4% утечек по подземным трубопроводам формируют 96,5% потерь (676,2 млн кубометров).

Порядок устранения выявленных утечек определяется экспертным путем, потери газа по причине выявленных утечек не рассчитываются, что не позволяет устранять самые критичные из них, с точки зрения потерь, отмечается в отчете.

В настоящее время примерно 6% (36,2 км) подземного металлического газопровода в городе Баку обеспечено электрохимической защитой (ЭХЗ). При этом 3 из 29 станций ЭХЗ не работают по причине неудовлетворительного технического состояния или разрыва линии электропитания.

Аудит выявил, что компания ITRI, обеспечивающая «Азеригаз» смарт-счетчиками, в настоящее время не имеет возможности проверять более 8,5 тыс. бытовых счетчиков в месяц при текущем оснащении и условиях работы проверочной лаборатории при необходимом объеме проверки в 32,2 тыс. ежемесячно. Несвоевременная проверка необходимого количества счетчиков приводит к разбалансу в объеме 5,32 млн кубометров.

Раздутые штаты «Азеригаз»

Ernst and Young заявляет, что организационная структура «Азеригаз» неоптимальна, персонал компании подлежит сокращению минимум на 27%.

В самом ПО «Азеригаз» и его структурных подразделениях есть должности и отделы, дублирующие друг друга, а также широко распространены штатные должности, непонятно чем занимающиеся. Наличие в структуре «Азеригаз» отдела по связям с общественностью не соответствует лучшим практикам предприятий SOCAR, отмечается в отчете.

Согласно результатам аудита, проведение ремонтных работ ремонтно-строительным управлением, которое не является профильной структурой «Азеригаз», выявило ряд проблем. Так, количество работников этого управления превышает норму, при проведении работ наблюдаются простои, несогласованность действий работников этого управления и другие проблемы.

Закрытые тендеры с ценами на 20% выше рыночных

Аудиторская компания выявила, что в 2016 году по 97% закупок товарно-материальных ценностей (ТМЦ) были проведены закрытые тендеры, что влечет за собой риск закупки по ценам выше рыночных. Для участия в конкурсной процедуре в 73% случаев приглашаются поставщики (дистрибьюторы), а не производители ТМЦ, что приводит к завышению закупочных цен.

К примеру, по подтвержденной со стороны SOCAR стратегии закупка механических счетчиков Elster и смарт-счетчиков ITRON осуществляется на внеконкурсной основе на сумму 8,722 тыс. AZN. Отсутствуют положения, приписывающие осуществлять покупку напрямую на заводах-изготовителях или у их официальных дилеров. Фактические закупочные цены на ТМЦ превышают рыночные в среднем на 20%.

Подрядчик превысил цены в 38 раз

В отчете аудиторской компании говорится, что привлечение подрядчиков на внеконкурсной основе приводит к тому, что некоторые услуги, предоставляемые этими подрядчиками, многократно превышают рыночные цены на эти услуги.

Так, согласно аудиту, подрядчик Global Services привлекается со стороны «Азеригаз» для осуществления услуг по капитальному строительству и капитальному ремонту при наличии резервов ресурсов и компетенций у института SOCAR Neftqazelmitədqiqatlayihə.

Аналогично указанный подрядчик привлекается к сотрудничеству по части разработки проектно-сметной документации, при том, что весь объем работ в данном направлении может быть передан Neftqazelmitədqiqatlayihə, который, по оценкам главного инженера института, обладает достаточным техническим и кадровым потенциалом, необходимым для выполнения данных работ.

Указанные факты приводят к образованию излишних затрат на капитальное строительство (до 22% от потенциальных затрат NQTT) за счет высокой наценки на материалы со стороны Global Services; излишних затрат на формирование проектно-сметной документации (ПСД); к выводу денежных средств из группового оборота SOCAR.

Аудиторская компания отмечает, что в «Азеригаз» не практикуется проведение тендеров при привлечении подрядчиков, а также не осуществляются детальные калькуляции цен на услуги, что приводит к завышению стоимости отдельных услуг до 38 раз (на примере таких подрядчиков, как Sentra).

Кроме того, отсутствие должного контроля за выполнением технического осмотра и обслуживанием оборудования указанным подрядчиком приводит к увеличению рисков, связанных с возникновением утечек. Неоптимальная схема взаимодействия с подрядчиками, собирающими плату с абонентов, при которой комиссия вне зависимости от формы выплат взимается с поставщика газа, а не с потребителя, а также сама комиссия, более чем в три раза превышающая общемировую практику, приводит к завышенным затратам «Азеригаз» на услуги по изъятию комиссий.