Комитет по разведке Сената решил задать вопросы зятю Трампа

Комитет по разведке Сената США планирует вызвать зятя президента США и его старшего советника Джареда Кушнера в рамках расследования данных о связях между командой Дональда Трампа и Россией. Об этом пишет в понедельник газета New York Times со ссылкой на источники в американском Конгрессе и администрации президента США.

"В Белом доме стало известно в этом месяце, что комитет по разведке Сената, который расследует данные о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы США 2016 года, хочет задать вопросы Кушнеру по поводу встреч, которые он провел с послом РФ Сергеем Кисляком, как следует со слов правительственных чиновников", - пишет газета.

"Встречи включали также совещание, о котором не сообщалось ранее, с главой государственного российского банка развития (Внешэкономбанка)", - отмечается в сообщении.

Газета подчеркивает, что до этого момента в Белом доме знали лишь о встрече Кушнера и Кисляка, имевшей место в небоскребе Trump Tower в начале декабря 2016 года. Именно на той встрече и присутствовал Майкл Флинн, который в дальнейшем занял пост советника по национальной безопасности Трампа, а затем ушел в отставку.

Позже в том же месяце, пишет газета, "Кисляк попросил о второй встрече, которой Кушнер поручил заняться одному из своих помощников".

"По просьбе Кисляка Кушнер позже встретился с Сергеем Горьковым, главой Внешэкономбанка", - пишет издание, напоминая, что он внесен в санкционный список из-за событий в Украине.

Издание отмечает, что представитель Белого дома Хоуп Хикс подтвердила эти встречи, подчеркнув, что ни к каким последствиям они не привели. Хикс отметила, что в ходе встречи не обсуждалось ничего значительного. Она отметила, что Кушнер готов прийти на слушания: "Он не пытается ничего скрывать и хочет быть абсолютно транспарентным".