Ильхам Алиев присвоил генеральские звания сотрудникам СГБ

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших званий офицерам Службы государственной безопасности Азербайджана, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, звание генерал-майора присвоено полковникам Рауфу Халафову, Ильгару Мусаеву, Сахибу Нагиеву, Асифу Рустамову.

Другим распоряжением главы государства за обеспечение национальной безопасности, предотвращение разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, за борьбу с международным терроризмом и транснациональной преступностью ряд офицеров и сотрудников Службы государственной безопасности Азербайджанка награжден орденами и медалями.