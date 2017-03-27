 

Ильхам Алиев присвоил генеральские звания сотрудникам СГБ

 

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших званий офицерам Службы государственной безопасности Азербайджана, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, звание генерал-майора присвоено полковникам Рауфу Халафову, Ильгару Мусаеву, Сахибу Нагиеву, Асифу Рустамову.

Другим распоряжением главы государства за обеспечение национальной безопасности, предотвращение разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, за борьбу с международным терроризмом и транснациональной преступностью ряд офицеров и сотрудников Службы государственной безопасности Азербайджанка награжден орденами и медалями.

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