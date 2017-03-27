США заявили о конкретном плане по урегулированию Карабаха

«На данный момент на переговорном столе по карабахскому вопросу есть всеобъемлющий план, но я бы не назвал его «планом Лаврова». Как передает «Новости-Армения», об этом на встрече с журналистами 27 марта заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд, отвечая на вопрос о том, существует ли так называемый «план Лаврова» и каковы его детали.

По его словам, обсуждается план, состоящий из 3 частей.

«Неуместно будет, если я представлю подробности этого плана. Обе стороны, ведущие переговоры относительно этого плана, должны все еще работать над отдельными вопросами. И в дипломатии, как в игре в карты, невозможно выставить на стол все игровые карты. Возможно, какая-то часть плана будет изменена, и именно по этой причине мы не говорим о деталях», - добавил Ричард Хогланд.