 

В Мосуле после ударов коалиции нашли тела 112 человек

 

Тела 112 человек были найдены в одном из районов иракского Мосула, по которому на прошлой неделе были нанесены авиаудары ВВС возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

По словам представителя здравоохранения Ирака Ахмеда Дубардани, тела, которые были обнаружены в течение трех дней, были захоронены на кладбище в западной части города. Ранее сообщалось об обнаружении 60 тел погибших.

Иракские СМИ на этой неделе сообщили, что жертвами бомбардировок в западном Мосуле стали не менее 200 человек. Авиаудары наносят ВВС международной коалиции во главе с США в рамках операции против террористической группировки ИГ. Коалиция пообещала расследовать сообщения. При этом пресс-служба коалиции напрямую не подтвердила информацию СМИ о гибели мирных граждан. В релизе пресс-службы отмечается, что "идет проверка сообщений" по данному поводу.

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В Мосуле после ударов коалиции нашли тела 112 человек
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