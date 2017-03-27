Эрдоган назвал террористов «современными Лоуренсами Аравийскими»

Сегодня, как и 100 лет назад, предпринимаются попытки перекроить карту региона, для чего используются террористические организации, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в Стамбуле, передает в понедельник агентство Анадолу.

По словам главы Турции, 100 лет назад речь шла о лицах, подобных английскому разведчику Лоуренсу Аравийскому, который говорил на арабском и старался во всем походить на местных жителей.

«Сегодня мы имеем дело с «современными вариациями Лоуренса», которые стараются походить на имамов и ученых. 100 лет назад было заключено тайное соглашение Сайкса-Пико. Тайные обсуждения ведутся и сегодня», - пояснил президент.

Эрдоган отметил, что с общеевропейскими ценностями сегодня не считаются сами европейцы. «Мы переживаем время, когда игнорируются общепринятые правовые нормы. Причем больше всего от действий террористических организаций, таких как ИГ, сирийское крыло PПK (YPG) и течение Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), страдают мусульмане», - подчеркнул глава государства.