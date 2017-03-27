Швеция предлагает уменьшить бюджет Евросоюза

Правительство Швеции выступает за сокращение бюджета Евросоюза в связи с выходом Великобритании из состава сообщества, говорится в опубликованном сообщении правительственной канцелярии, передает ТАСС.

Кабинет выделяет пять пунктов, по которым в 2021 году будут проходить переговоры о финансах. Так, после того, как британцы покинут ЕС, общий бюджет уменьшится на 15 процентов, поскольку из него исчезнут 200 миллиардов крон (22,8 миллиарда долларов). Поэтому после 2020 года размер коллективной казны ЕС не должен превышать один процент ВНП всех 27 стран-членов, считают шведы.

"Нам необходим современный и эффективный бюджет ЕС в будущем. Где деньги идут на правильные вещи и где уход от обязательств и несоблюдение решений ЕС имеет последствия", - отметил премьер-министр Стефан Лёвен.