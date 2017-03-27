В Россию не пустили 16 тонн помидоров из Азербайджана

Специалисты управления Россельхознадзора по республике Дагестан на пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" на дагестанском участке госграницы РФ не допустили к ввозу 16,2 тонны томатов из Азербайджана, сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием для задержания стало заключение Дагестанского филиала ФГБУ "ВНИИКР", который подтвердил факт выявления в продукции карантинного вредного объекта - южноамериканской томатной моли (TutaabsolutaPovolny).

Владелец груза нарушил ст.15 ФЗ-206 "О карантине растений" от 21 июля 2014 года, за что привлечен к административной ответственности по ст.10.2 КоАП РФ "Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)".