 

Вернувшемуся из Азербайджана гимнасту начали мстить на Украине

Автор: Отдел информации 

Украинский гимнаст Петр Пахнюк, который после двух лет выступлений за Азербайджан вернулся на родину, временно выведен из состава сборной. Об этом сообщил старший тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский порталу Isport.

Известно, что Пахнюк вернул себе украинское гражданство и даже выиграл многоборье на чемпионате Украины в Кропивницком.

«Мы разрешили Пете Пахнюку готовиться и тренироваться с нами, но есть еще много нюансов. Сами понимаете, когда человек выступает против своей страны… И его тренер увел из Украины лучших гимнастов, с которыми мы могли бы побороться за медали на любых соревнованиях. Это вопрос этичный. Хотя Петя старается, и мы будем ему помогать. Он выиграл чемпионат Украины, набрал 81 балл. На международных соревнованиях с другим судейством будет меньше на 5-7 баллов», — отметил Сартинский.

«В первом полугодии Пахнюка не будет в составе сборной Украины. Состав уже сформирован и будет меняться в июне. Все думают, что Пахнюк — это золотая рыбка, которая вернулась в Украину. Но нужно правильно расставить акценты. Пахнюк, возможно, поддержит нас в командном первенстве, а в личном пока ничего. Он серьезный парень, тренируется. Но он тренировался и тогда, а потом развернулся и уехал. Нам предлагали в десять раз лучшие условия, но мы не уехали. Мы остались здесь со всеми проблемами и работаем ради нашей страны», — добавил тренер.

В конце февраля сообщалось, что Петр Пахнюк вернулся на Украину после выступлений за Азербайджан на протяжении 2014—2016 годов. Международная федерация гимнастики уже разрешила Пахнюку выступать под флагом Украины, о чем сообщила в официальном письме.

Выступая за Украину, Пахнюк завоевал серебро Универсиады в 2013 году на командных соревнованиях. Будучи гражданином Азербайджана, Пахнюк стал бронзовым призером Европейских игр в командных соревнованиях.

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