Россия опровергла свою причастность к вооружению «Талибана»

Россия не поставляет вооружения организациям, признанным ООН террористическими, в том числе движению «Талибан». Об этом заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«В отличие от американских государственных ведомств, у Минобороны России не было и не может быть какого-либо взаимодействия, а тем более поставок вооружения организациям, признанным ООН террористическими», — заявил Конашенков.

Ранее командующий НАТО в Европе генерал армии США Кертис Скапаротти обвинил Россию в помощи радикальному движению «Талибан» в Афганистане.