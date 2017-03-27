В связи с тем, что Garant Holding и Garant İnşaat Sənaye полностью выполнили свои обязательства по кредитным соглашениям, в настоящее время между ними и Paşa Bank нет никаких судебных тяжб. Об этом заявил журналистам представитель Департамента по корпоративным коммуникациям банка Амир Мамедов.

Напомним, что ранее стало известно о том, что недвижимость сына экс-министра транспорта Зии Мамедова Анара Мамедова была арестована из-за невыплаты кредита и набежавших процентов Paşa Bank. Общая сумма задолженности составляла 1,141 миллиона манатов. Банк обратился в суд и добился ареста недвижимости Анара Мамедова.

«Вопрос был урегулирован в правовых рамках на основе взаимного согласия сторон. После выполнения обязательств по кредитным соглашениям Paşa Bank обратился в суд для снятия ареста с недвижимости», - говорится в заявлении банка.

Отметим, что иск банка против Garant Holding, Garant İnşaat Sənaye и других компаний, входящих в холдинг, рассматривался в Абшеронском районном суде и Бакинском административно-экономическом суде №1.