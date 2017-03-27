 

Сын Зии Мамедова расплатился с долгами Паша доволен

Автор: Отдел информации 

В связи с тем, что Garant Holding и Garant İnşaat Sənaye полностью выполнили свои обязательства по кредитным соглашениям, в настоящее время между ними и Paşa Bank нет никаких судебных тяжб. Об этом заявил журналистам представитель Департамента по корпоративным коммуникациям банка Амир Мамедов.

Напомним, что ранее стало известно о том, что недвижимость сына экс-министра транспорта Зии Мамедова Анара Мамедова была арестована из-за невыплаты кредита и набежавших процентов Paşa Bank. Общая сумма задолженности составляла 1,141 миллиона манатов. Банк обратился в суд и добился ареста недвижимости Анара Мамедова.

«Вопрос был урегулирован в правовых рамках на основе взаимного согласия сторон. После выполнения обязательств по кредитным соглашениям Paşa Bank обратился в суд для снятия ареста с недвижимости», - говорится в заявлении банка.

Отметим, что иск банка против Garant Holding, Garant İnşaat Sənaye и других компаний, входящих в холдинг, рассматривался в Абшеронском районном суде и Бакинском административно-экономическом суде №1.

4658 просмотров


Старости
В Азербайджане жених собирается подать в суд на не явившихся на свадьбу
В Азербайджане жених собирается подать в суд на не явившихся на свадьбу
Наша погода
Сегодня 20° / 6°
28 Март 10° / 6°
29 Март 13° / 6°
30 Март 13° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.7201 AZN
1 EUR   =   1.8654 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Наводнения в Перу затопили целый город
Более 20 человек в Израиле подозреваются в изнасиловании
ГУАМ оживляют в Киеве с участием вице-премьера Исмета Аббасова эксклюзив
В Азербайджане заблокированы сайты оппозиционных изданий
Задержанные граждане Азербайджана объявили голодовку в Дагестане
Сын Зии Мамедова расплатился с долгами Паша доволен
Россия опровергла свою причастность к вооружению «Талибана»
Вернувшемуся из Азербайджана гимнасту начали мстить на Украине
В Россию не пустили 16 тонн помидоров из Азербайджана
Швеция предлагает уменьшить бюджет Евросоюза
Эрдоган назвал террористов «современными Лоуренсами Аравийскими»
В Мосуле после ударов коалиции нашли тела 112 человек
США заявили о конкретном плане по урегулированию Карабаха
В Берлине похитили 100-килограммовую золотую монету
России предсказали переизбыток рабочих рук
Александр Самедов: «Сборной Азербайджана по силам пробиться на ЧМ-2018»
Сахиб Нагиев стал генерал-майором обновлено
Ильхам Алиев присвоил генеральские звания сотрудникам СГБ
На центральном проспекте Баку ограничат движение транспорта
Bloomberg: победа Ле Пен может обвалить евро
Комитет по разведке Сената решил задать вопросы зятю Трампа
Роухани прилетел в Москву
В «Азеригаз» потеряли газа на одну Албанию Сенсационный отчет Ernst and Young
Борис Джонсон перенес свой визит в Россию
Джалалов присвоил ружье гитлеровского министра