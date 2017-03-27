Задержанные граждане Азербайджана объявили голодовку в Дагестане

Пятеро иностранных граждан, содержащихся в спецприёмнике МВД по РД для иностранных граждан, объявили голодовку. Об этом изданию «Черновик» сообщил один из участников голодовки, гражданин Туркмении Галимзян Халиков.

По его словам, в голодовке также принимают участие граждане Азербайджана и Украины.

Галимзян Халиков рассказал, что объявить голодовку их вынудили условия содержания в учреждении, а также бездействие её сотрудников.

«Мы лишены всего. У нас нет ни телевизора, ни радиоприёмника, ни чайников, нас лишили даже кипятка. Нас содержат как свиней. Мы не знаем, отсылают ли наши жалобы и заявления, потому что нам не показывают номера исходящих документов, ни ответов на них. Мы вообще не знаем, отправляют ли их», – рассказал Халиков, не уточнив имена и фамилии граждан Азербайджана.

При этом в пресс-службе МВД по РД опровергли сообщение о голодовке. Всего в спецприёмнике сейчас содержится 73 человека.