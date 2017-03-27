В Киеве проходит саммит глав правительств и бизнес-форум представителей делового мира стран-участниц организации ГУАМ. На встрече Азербайджан представляет заместитель главы Кабинета министров Исмет Аббасов. Темами бизнес-форума являются перспективы создания зоны свободной торговли и формирование транспортного коридора между Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой.

Как сообщил haqqin.az депутат грузинского парламента, секретарь президентского экономического совета Роман Гоциридзе, у ГУАМ открываются новые отличные перспективы как политического, так и экономического характера.

«ГУАМ создавался в сложных политических условиях, в двух странах-членах организации - Грузии и Украине, произошли революции, сопровождавшихся обострением внутриполитической ситуации. Внутренние проблемы негативно влияли на общее развитие интеграционных процессов в ГУАМ. Со стабилизацией ситуации в Грузии и Украине, и особенно после предоставления Грузии безвизового режима с Европой (его также получит Украина), коренным образом изменились перспективы организации», - утверждает Гоциридзе.

По его словам, ГУАМ станет действенным механизмом межгосударственного сотрудничества, и самое главное, экономической и культурной интеграции с Европой. «При этом ГУАМ не является альтернативой ЕАЭС. Евразийский союз – это механизм удержания бывших советских республик в зоне влияния России. В ГУАМ цели и задачи более широкие с прицелом на политико-экономическое развитие региона на уровне европейских стандартов».

По его словам, рано или поздно все страны ГУАМ получат возможность без виз посещать ЕС, налаживать бизнес в Евросоюзе, увидеть своими глазами европейскую модель экономического, социального, технологического, культурного развития. «В конечном счете, тесные партнерские связи ГУАМ и ЕС послужат долгосрочному стратегическому развитию стран «четверки», - подчеркнул Гоциридзе.