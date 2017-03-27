 

Более 20 человек в Израиле подозреваются в изнасиловании

 

В Израиле задержаны 22 ультраортодоксальных иудея в возрасте от 20 до 60 лет по подозрению в сексуальном насилии над детьми и женщинами, сообщает израильская газета «Гаарец».

«Расследование, проведенное полицейским округом Иерусалима, началось после того, как была получена информация о том, что ультраортодоксальные элементы скрывают информацию о сексуальных преступлениях в их общине — харедим», — пишет издание.

Задержания проводились в Иерусалиме и еще четырех городах. Следователи полагают, что подозреваемые на протяжении двух последних лет неоднократно совершали сексуальное насилие над детьми, подростками и женщинами, входившими в их общину.

Как заявляют в полиции, ряд представителей сообщества знали о происходящих преступлениях, но предпочитали «не выносить сор из избы», а воздействовать на своих единоверцев-ортодоксов в рамках религиозных практик. Информацию о сексуальных домогательствах, как выяснила газета, начали собирать внутри общины сами харедимы — на это их благословили раввины.

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