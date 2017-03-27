 

Наводнения в Перу затопили целый город

 

Город Пиура на северо-западе Перу затоплен в результате наводнений, обрушившихся на южноамериканскую страну.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, вышедшие из берегов воды реки Пиура затопили центральную часть населенного пункта и несколько других районов.

Губернатор региона Пиура Рейнальдо Хилбк сообщил об эвакуации 300 семей из опасных зон. "Сейчас мы продолжаем работу по эвакуации тех, кто хочет уехать", - сказал Хилбк.

По последним данным властей, число погибших в результате сильных наводнений в Перу возросло до 90 человек, еще 20 пропали без вести.

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