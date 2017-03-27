На Кубе скончалась сестра Фиделя Кастро

Младшая сестра кубинских лидеров Фиделя и Рауля Кастро Августина скончалась в возрасте 78 лет в столице Кубы Гаване, пишет газета Nuevo Herald.

Сестра умершей Хуанита Кастро, живущая в Майами (штат Флорида), рассказала, что Августины не стало в воскресенье вечером. «Была очень больна, очень ослаблена», — отметила она, добавив, что не поедет на похороны. Не была она и на похоронах Фиделя Кастро в конце прошлого года.

По словам Хуаниты, причиной смерти послужили осложнения после перелома бедра, так как «в рану попала инфекция после операции, и ей стало хуже».

При этом Nuevo Herald отмечает, что на Кубе пока официально не сообщили о кончине Августины Кастро.

В соответствии с волей покойной ее останки были кремированы. По данным Telemundo, проводить Августину в последний путь приедет ее сестра Энма, живущая в Мексике.