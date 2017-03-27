 

Йемен на грани голода

 

С момента эскалации конфликта в Йемене прошло уже два года. Авианалеты, удары артиллерии и взрывы стали частью повседневной жизни йеменцев. Об этом говорится в заявлении координатора чрезвычайной помощи ООН Стивена О`Брайена.

За два года в стране погибли тысячи мирных жителей, в том числе около 1,5 тысяч детей. Многие из них ушли утром в школу и не вернулись. Десятки тысяч человек были ранены. В заявлении О`Брайена подчеркивается, что в результате конфликта Йемен оказался на грани голода. 19 миллионов человек – более двух третей населения – нуждаются в гуманитарной помощи. 7 миллионам катастрофически не хватает продовольствия, передает Радио ООН.

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) сообщают, что родителям приходится прибегать к крайним мерам для того, чтобы прокормить своих детей. Так, все больше девочек выдают замуж до достижения совершеннолетия, а мальчиков привлекают в ряды бойцов.

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