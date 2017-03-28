Азада Омарова получила 17 лет за убийство трех соотечественников

Тбилисский суд отправил в тюрьму на 17 лет гражданку Грузии, жительницу Марнеули Азаду Омарову, которую присяжные признали виновной в убийстве трех человек в Турции. Об этом сообщает Главная прокуратура Грузии.

Азаду Омарову и еще двух обвиняемых — Вугара Гулиева и Эльнура Антесова прокуратура Грузии арестовала в июле 2016 года по обвинению в жестоком убийстве, совершенном в конце января 2016 года в турецком городе Дюздже. Среди убитых оказались граждане Грузии Эмма Шарипова и ее внук Сагиб Гасанов, а также гражданка Турции Эльназ Шарипова.

Следствие установило, что в начале января 2016 года Азада Омарова из Марнеули отправилась к знакомым в Турцию под предлогом погостить. Позже, 26 января в Турцию отправился и Эльнур Антесов, который дружил с Омаровой. Злоумышленники похитили из дома деньги, персональные компьютеры, мобильные телефоны и другие вещи, после чего скрылись с места преступления.

Им предъявили обвинение по статье «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах с целью скрыть другое преступление или облегчить его, совершение двумя или более лицами из корыстных побуждений или по найму» УК Грузии, что карается лишением свободы сроком от 16 до 20 лет, либо бессрочным заключением. В прокуратуре Грузии отметили, что соучастники Азады Омаровой признались в содеянном, но из-за того, что отказались от суда присяжных, их дело все еще рассматривает судья Тбилисского суда.