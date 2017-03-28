Хольтер для Акифа Човдарова

В здании Сабунчинского районного суда продолжилось рассмотрение уголовного дела бывшего генерала МНБ Акифа Човдарова и трех его подчиненных. Как сообщил из зала суда собственный корреспондент haqqin.az, после перерыва в 19 дней процесс начался с рассмотрения эпизода, касающегося потерпевшего Азера Гулиева.

В начале процесса адвокат Акифа Човдарова Садиг Расулов выступил с ходатайством провести медицинское обследование его подзащитного Акифа Човдарова с применением аппарата Хольтера. Он напомнил, что в феврале этого года уже ходатайствовал об этом, но судебная коллегия заявила, что подобные вопросы находятся в ведении Главного медицинского управления Минюста. Спустя месяц после официального обращения из Главного медицинского управления Минюста пришел ответ, что у них нет аппарата Хольтера, указав при этом, что все связанное с обследованием и лечением обвиняемых устанавливает суд. Адвокат попросил суд на этот раз удовлетворить его ходатайство.

С.Расулов также отметил, что в феврале 2016 года он обращался в Институт кардиологии им. академика Д. Абдуллаева, и вскоре врачи медучреждения обследовали состояние Човдарова с помощью аппарата Хольтера. В ноябре того же года специалисты института кардиологии вновь навестили генерала для повторного обследования, но он отказался от их слуг, так как именно тогда объявил голодовку.

Адвокат отметил, что до этого времени в Главном медицинском управлении Минюста не предприняли ничего, чтобы предоставить обвиняемому полноценное обследование, в связи с чем он просит суд вынести соответствующее решение, добавив, что Човдаров согласен из собственных средств оплатить обследование аппаратом Хольтера.

Для справки: аппарат Хольтера в течение нескольких дней наблюдает за изменением сердечно-сосудистой деятельности у пациента.

Судья Эльбей Аллахвердиев счел нужным довести до сведения участников заседания, что в письме Главного медицинского управления Минюста утверждается, что после медобследования Човдарова в 2016 году не было выявлено негативной динамики его состояния и потому в применении аппарата Хольтера суд такой необходимости не усмотрел.

Защитники Човдарова с таким решением не согласились, заявив, что реальное состояние здоровья их подзащитного может выявить лишь аппарат Хольтера.

Что же касается врача-кардиолога Главного медицинского управления Минюста Натаван Гурбановой, то, по словам адвокатов, она не использует какого-либо медицинского оборудования при обследовании их подзащитного.

После этого судебная коллегия отправилась на совещание, по итогам которого было принято решение отклонить данное ходатайство.

Процесс продолжился рассмотрением эпизода, связанного с руководителем строительной компании Azərtikinti ATF Азером Гулиевым. Предприниматель был осужден на 11 лет и скончался в заключении в августе прошлого года. Суд признал вдову предпринимателя законным наследником А.Гулиева. Однако из-за того, что обладатель права наследования по закону не может выступать в суде, показания вдовы зачитывал судья Эльбей Аллахвердиев.

Потерпевшая сообщила следователям, что в 2008 году Акиф Човдаров через своего сотрудника Салима Мамедова вызвал в МНБ директора ООО Azərtikinti-ATF Азера Гулиева. Под угрозой ареста генерал потребовал от предпринимателя оформить документы на две квартиры в жилом доме, который строила его фирма.

Еще две квартиры нужно было переписать на имя близкого друга Салима Мамедова Кязыма Багирова.

Первые показания по данному эпизоду дал свидетель Азиз Азизов, до 2014 года работавший в управлении МНБ под руководством Салима Мамедова. Однако все, что мог вспомнить свидетель, это то, что он по поручению Салима Мамедова в 2008 году отвез папку документов одному человеку. Встреча с незнакомцем произошла неподалеку от рынка «8-й километр». Ни имени человека, которому он передал папку, ни содержания документов свидетель не сообщил.

Вторым свидетелем по делу выступил некий Фаган Теймуров. Он заявил, что в 2008 году его дядя Кязым Багиров попросил подписать некоторые документы. Дяде он отказать не мог и лишь когда подписывал документы, обратил внимание, что это ордер на квартиру. Спустя некоторое время дядя попросил Теймурова подписать новые документы - на сей раз об отказе от квартиры. О том, как его родственник стал обладателем квартиры, Теймуров суду ничего сказать не мог.

Однако он все же сообщил, что, насколько ему известно, Кязым Багиров с Салимом Мамедовым были в дружеских отношениях, и Салим Мамедов даже был гостем на его свадьбе.

Последним свидетелем по данному эпизоду выступил Вилаят Тагиев, занимающий должность начальника сметного отдела Управления экспертизы МЧС.

По его словам, сам он выходец из Шарурского района Нахчывана и учился в одном классе с известным предпринимателем Исфандияром Шарурским.

Свидетель заявил, что именно Исфандияр Шарурский попросил его проверить качество материалов, использованных при строительстве нового здания у метро «Халглар Достлугу». Отказать своему однокласснику эксперт не мог, однако никаких других подробностей дела он не знает.

После завершения показаний свидетелей председатель суда Габиб Гасанов объявил, что следующее заседание суда состоится 29 марта.