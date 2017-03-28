 

Минобороны Британии призвало Россию «сменить курс»

 

Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон, выступая в понедельник на международной конференции по безопасности в Лондоне, заявил, что Россия должна сменить политический курс и прекратить «безрассудную военную активность».

По его словам, только в этом случае Россия может рассчитывать на улучшение партнерских отношений.

«А пока мы должны „сотрудничать, но остерегаться“, как сказала премьер-министр», — сказал Фэллон, имею в виду слова главы британского правительсва Терезы Мэй.

В числе необходимых условий для прогресса в отношениях Россия должна в том числе выполнять Минские соглашения по Украине и «прекратить дезинформацию», отметил министр обороны.

Сейчас же, по его словам, поведение России становится все более «самоуверенным и напористым».

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