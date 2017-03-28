Зятя Трампа подозревают в связях с Россией

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, добровольно решил ответить на вопросы членов комитета сената по разведке о его предполагаемых связях с Россией. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

«В течение всей предвыборной кампании, а также в переходный период Кушнер официально контактировал с иностранными правительствами и должностными лицами. Учитывая этот факт, он добровольно вызвался поговорить с членами сенатского комитета, однако пока не получил никакого уведомления о встрече», — уточнил Спайсер.

В комитете, в свою очередь, заявили, что Кушнер согласился на беседу о вмешательстве России в американские выборы. «Мы ожидаем, что он сможет дать ответы на наши ключевые вопросы», — приводит Reuters совместное заявление главы комитета сенатора-республиканца Ричарда Барра и его коллеги от Демократической партии Марк Уорнер.

Ранее 27 марта сообщалось, что сенаторы планируют расспросить Кушнера о его встречах с российским послом в США Сергеем Кисляком, а также с Сергеем Горьковым, главой российского Внешэкономбанка, находящегося с 2014 года находится в американских санкционных списках.