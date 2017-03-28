 

C сегодняшнего дня – 28 марта в Европу без виз ... из Грузии

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

Грузия отметила это событие по всем правилам национальных праздников – накануне в течение двух дней страна пела и плясала на всех площадях, произносились торжественные речи вип-персон. Гвоздем программы стали световая инсталляция флагов Грузии и ЕС, а также грандиозный гала-концерт на площади “Европа” в центре Тбилиси.

Итак, то, чего добивалась Грузия с 2012 года – безвизовое посещение Европы свершилось. Пожалуй, впервые за годы независимости всеобщую радость со всей страной разделяют жители Абхазии и Цхинвальского региона – они смогут воспользоваться новыми условиями выезда за границу как и остальные граждане Грузии.

Напомним, в декабре 2015 года Еврокомиссия положительно оценила исполнение Грузией обязательств, взятых в рамках плана действий по визовой либерализации, и опубликовала положительную рекомендацию. После этого вопрос о предоставлении Грузии безвизового режима положительно решили Европарламент и Совет ЕС.

«Этот день и это решение – исторические не только потому, что технически упрощается путешествие наших граждан по Европе и открываются двери европейских стран, этот день гораздо более важный – это символ того, что Грузия возвращает свое надлежащее историческое место в европейском содружестве», - пояснила причины всеобщей радости председатель Комитета по евроинтеграции парламента Грузии Тамар Хулордава.

Она же сообщила собкору haqqin.az преференции, которыми будут пользоваться ее соотечественники отныне в ходе поездки в ЕС. Во-первых они смогут находиться, свободно передвигаться в странах Шенгенской зоны без виз до 90 дней. За то время они могут беспрепятственно побывать в 22 странах Евросоюза (ЕС), плюс нескольких странах являющихся кандидатами на вступление в Шенгенскую зону.

Первыми опробуют безвизовый переход границы делегация представителей общественности страны возглавляемая премьер-министром Георгием Квирикашвили. Она вылетает сегодня, 28 марта в Афины, а оттуда направится в Брюссель – как тут обойтись без столицы ЕС! Все бы ничего, да журналисты гадают: многие ли граждане смогут прогуляться в Европу. Прогулка-то не всем по карману…

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C сегодняшнего дня – 28 марта в Европу без виз ... из Грузии
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