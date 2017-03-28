Предстоящий в апреле референдум в Турции призван утвердить изменения в Конституции, в силу которых практически вся власть в стране будет сосредоточена в руках президента страны.

Спустя сто лет в Турции вновь собираются сосредоточить власть в руках одного человека. Конституционная реформа касается в основном полномочий президента Турции. После обновления Основного закона страны президент сможет назначать и увольнять министров, а так как должность премьера упраздняется, он станет главой и исполнительной власти. Вторым по рангу в государстве станет вице-президент. Пи этом значительно сократится высший совет судей и прокуроров, который возглавит министр юстиции. Президент сможет назначать пятерых его членов, еще троих будет выбирать Верховный суд, двоих — парламент и еще одного — Государственный совет.

Если все эти новшества поддержат граждане страны, президентские и парламентские выборы в Турции будут проходить в один день. Число депутатов Великого национального собрания увеличится с 550 до 600 депутатов, а возрастной ценз для них снизится с 25 до 18 лет. Президент, как и депутаты, будет избираться на пятилетний срок вместо четырехлетнего и сможет оставаться членом своей партии. Он будет вправе избираться на второй срок, если против этого не станут возражать парламентарии.

Обновленная Конституция вступит в силу после следующих президентских выборов в 2019 году.

И это значит, теоретически Эрдоган сможет находиться на посту президента до 2029 года – то есть еще два срока по пять лет.

По новым конституционным нормам президент сможет определять бюджет, по собственному желанию назначать перевыборы в парламент и вводить режим чрезвычайного положения. А в случае обвинения лидера государства в каких-либо преступлениях, расследование возможно лишь после того, как за это проголосует абсолютное большинство депутатов, то есть будет подано не менее не менее 340 голосов.

Естественно, в стране есть как сторонники, так и противники запланированных реформ. К примеру, премьер-министр страны Бинали Йылдырым уверен, что конституционная реформа даст Турции возможность усилить борьбу против терроризма и тем самым «принесет стабильность и сильное правительство».

Приверженцы изменений считают, что новая турецкая политическая система будет походить на американскую или французскую, то есть станет более демократичной. Недоброжелатели же полагают, что она наделит Эрдогана правами диктатора.

Вместе с тем следует констатировать, что Эрдоган и до утверждения новых норм является главной фигурой в стране. Евросоюз вообще считает, что плебисцит приведет Турцию к авторитаризму, и старается помешать турецким властям проводить агитацию среди турок в европейских странах.

Решительно выступает против конституционной реформы и основная оппозиционная организация Турции - Народно-республиканская партия.

Любопытно, что в качестве своего гимна на этот момент она выбрала песню азербайджанского поэта Микаила Мушвига. «Sen Musfiqin yaninda qalginen sene qurban», - распевают ее активисты. Сторонники партии считают, что поправки противоречат принципу разделения властей и приведет к единоличному правлению, что обернется катастрофой для турецкой демократии.

Проголосовать против изменений в Конституции призывает и присутствующая в парламенте прокурдская Народно-демократическая партия (НДП). Собираются голосовать против реформы и многие знаменитости и интеллигенция.

Бывший депутат от Партии националистического движения (ПНД) Мераль Акшенер настаивает, чтобы власти отменили референдум по конституционным поправкам, так как существует большое число неопределившихся граждан, склонных проголосовать против президентской системы.

Депутат отметила, что, по ее ощущениям, 16 апреля большинство проголосует против поправок. «Кроме того, по неподтвержденной информации, правящая партия может найти предлог для отмены референдума, если поступит информации о том, что голосов, поддерживающих поправки, будет не достаточно», – сказала Акшенер.

Однако по данным опросов, 55% турок готовы проголосовать за изменения в Конституции. Скорее всего, если не произойдет ничего кардинального, референдум закончится положительным результатом. В то же время немало будет зависеть от того, как поведет себя электорат ПНД. В 2015 году эта партия набрала 12% голосов и вошла в коалицию с правящей партией. Это оттолкнуло значительную часть ее сторонников. Опросы общественного мнения показывают, что по крайней мере половина членов ПНД выступают против президентской системы правления.

Еще хуже обстоят дела и с электоратом от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Как заявил haqqin.az депутат от этой влиятельной политической организации Озгюр Озел, новая Конституция окончательно развяжет руки президенту и правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

«Мы 90 лет живем заветами Ататюрка, а созданный им режим сделал Турцию демократической, развитой страной. Я не понимаю, чем не нравится это правление правящей ПСР. Сегодня все последователи Ататюрка мобилизованы, и мы не позволим, чтобы нашу страну превратили во второй Иран», - обещает депутат.

В Турции серьезно опасаются развития событий по иранскому сценарию, хотя, на первый взгляд, поправки, ради которых проводится референдум, не дают основания для беспокойства о превращении светской республики в исламскую.

«На референдуме, по сути, ставится вопрос о будущем режима – Турция может потихоньку превратиться в совершенно другую страну», – опасается бывший парламентарий от ПНД Синан Оган.

Зато депутат от правящей партии Мустафа Йель считает, что если народ скажет да, то Турция обретет сильную власть.

«В Турции проживает 80 миллионов населения, и руководить такой огромной страной становится все более сложно. Поэтому нам нужна жесткая вертикаль. Многие считают, что такая вертикаль приведет к диктатуре, а я задаю встречный вопрос: разве США или Франция - диктаторские страны, а ведь в этих странах президенты имеют куда больше полномочий? С сильными парламентом и гражданским обществом диктатуры быть не может. А Эрдоган хочет именно усилить роль парламента и гражданского общества в стране», - уверен он.

Президент Эрдоган действительно обещает своим сторонникам к 2023 году – столетнему юбилею Турецкой Республики – завершить проект «Новая Турция». И это будет уже другая Турция - более сильная в политическом плане, открыто демонстрирующая свои амбиции на международной арене.